NBA 2K21 sta per arrivare all'interno di Xbox Game Pass Ultimate (Di mercoledì 3 marzo 2021) Microsoft dovrebbe presentare il primo elenco di giochi disponibili come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass per marzo nelle prossime ore o giorni, ma è stato rivelato solo un gioco anziché l'intero pacchetto. Se siete fan di NBA 2K21, allora questa notizia è probabilmente particolarmente buona per voi, perché NBA 2K21, l'ultima serie del franchise NBA 2K, sarà disponibile domani, 4 marzo, nell'Xbox Game Pass di Microsoft per console e nel servizio di abbonamento Ultimate. NBA 2K21 offre un'esperienza immensamente coinvolgente che abbraccia tutti gli aspetti della cultura del basket e del basket NBA, con miglioramenti al Gameplay di alto profilo, funzionalità online competitive e modalità di gioco ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Microsoft dovrebbe presentare il primo elenco di giochi disponibili come parte dell'abbonamentoper marzo nelle prossime ore o giorni, ma è stato rivelato solo un gioco anziché l'intero pacchetto. Se siete fan di NBA, allora questa notizia è probabilmente particolarmente buona per voi, perché NBA, l'ultima serie del franchise NBA 2K, sarà disponibile domani, 4 marzo, nell'di Microsoft per console e nel servizio di abbonamento. NBAoffre un'esperienza immensamente coinvolgente che abbraccia tutti gli aspetti della cultura del basket e del basket NBA, con miglioramenti alplay di alto profilo, funzionalità online competitive e modalità di gioco ...

GameXperienceIT : NBA 2K21 è in arrivo su Xbox Game Pass - GamingTalker : NBA 2K21 sarà disponibile su Xbox Game Pass per console e xCloud da domani, 4 marzo - xSpita_ : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (NBA 2K21) live at - AleGoldenn : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (NBA 2K21) live at - CyborgHL : Siamo Live con un pò di 3vs3 su NBA 2k21! #GreenLightBaby -