Microsoft vuole sostituire le video-riunioni con gli ologrammi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una raffigurazione di Mesh (foto Microsoft)Un servizio in cloud per sviluppare applicazioni che permetteranno agli utenti di trasformarsi in un ologramma e condividere oggetti virtuali in 3D, muoversi e interagire attraverso il proprio avatar, per incontri attraverso lo spazio, grazie alla realtà mista, virtuale e aumentata. È la piattaforma Mesh, presentata da Microsoft alla conferenza digitale Ignite 2021, tenuta proprio con questa modalità. Una prima app di prova già realizzata è utilizzabile per ora solo con HoloLens, ma l'obiettivo del progetto è permettere a chiunque di partecipare a incontri virtuali anche senza un visore Ar o Vr, utilizzando anche uno smartphone, tablet o pc. Dalle riunioni al design La compagnia progetta di incorporare Mesh tra le funzionalità di Microsoft Teams e Dynamics 365, ma quello delle ...

La spinta verde di Big Tech Seguendo le stesse logiche, Microsoft vuole raggiungere la negatività carbonica (eliminare più CO2 di quanto ne produce) entro il 2030. L'industria tecnologica globale, includendo server, reti di ...

Donne e tecnologia, un connubio da valorizzare ... poi sarà la volta della scozzese Sarah Lean (Senior Cloud Advocate presso Microsoft), dell'indiana ... Questo incontro vuole rappresentare un primo passo per avviare un percorso volto a colmare questo ...

