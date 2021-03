Meteo, continua lo strapotere dell’anticiclone: durerà ancora per poco (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non si arresta l’infuelenza dell’anticiclone sul Meteo della nostra penisola. Ma il flusso d’aria calda durerà un altro paio di giorni: a breve la svolta. Questo inizio di settimana abbiamo potuto notare l’enorme strapotere dell’anticiclone sul Meteo italiano. Il flusso di aria calda, infatti, ci ha dato un assaggio della primavera, ma ben presto potremo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non si arresta l’infuelenzasuldella nostra penisola. Ma il flusso d’aria caldaun altro paio di giorni: a breve la svolta. Questo inizio di settimana abbiamo potuto notare l’enormesulitaliano. Il flusso di aria calda, infatti, ci ha dato un assaggio della primavera, ma ben presto potremo L'articolo proviene da Inews.it.

EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Meteo di oggi in Lombardia: ben soleggiato su tutta la regione con solo qualche velatura di nubi alte. Fresco di primo mat… - astrogeo_va : Meteo di oggi in Lombardia: ben soleggiato su tutta la regione con solo qualche velatura di nubi alte. Fresco di pr… - tharrosinfo : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #2marzo - Nubi sparse si alterneranno a schiarite per l'intera giornata su tutta la regione, da nord a su… - remeteo : - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #2marzo - Nubi sparse si alterneranno a schiarite per l'intera giornata su tutta la regione, da no… -