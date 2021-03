Meghan Markle accusata di «bullizzare gli assistenti reali fino alle lacrime»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Mancano pochi giorni alla messa in onda dell’intervista bomba concessa dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey. Lo speciale che minaccia di far tremare la Corona, mettendo in fra l’altro in piazza le tensioni dei Sussex con la royal family, andrà in onda in prima serata, il 7 marzo, sulla Cbs. Ma Meghan, quando apparirà in tv, sarà accompagnata da una fama sinistra. I suoi ex assistenti reali hanno appena fatto sapere al prestigioso quotidiano londinese The Times che la duchessa, quando era una royal senior, li bullizzava. Trattandoli così male da farli scoppiare in lacrime. Uno di loro, dopo uno scontro con la duchessa, confidò a un collega: «Non riesco a smettere di tremare». Un altro ha detto di essere stato «personalmente umiliato» dall’ex attrice. Un terzo ha raccontato che lavorando con Meghan si viveva in una condizione «di cudeltà emotiva e manipolazione che immagino possa essere definita bullismo».