Le pagelle del Verona – Lasagna implacabile, Lazovic si accende (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Verona passeggia sul Benevento al Vigorito e si impone grazie a Faraoni, Lasagna e all’autorete di Foulon. le pagelle dei gialloblu: Silvestri 6: Una sola vera parata, nel primo tempo su Insigne, il resto è ordinaria amministrazione. Magnani 6,5: Gioca da veterano chiudendo i possibili spazi per le giocate di Sau. Juric apprezza (38’st Dawidowicz s.v.) Gunter 7: Gestisce con autorità la difesa, anticipa Lapadula nel primo tempo e sfioa il gol di testa nella ripresa quando Montipò gli dice di no. Cecccherini 6,5: Tiene a bada Insigne e mette il fisico in ogni contrasto. (34’st Lovato s.v.) Faraoni 7: L’asse con Barak funziona a meraviglia, segna il gol che sblocca la partita e si propone spesso in fase offensiva. Tameze 6,5: Reattivo nei contrasti e prezioso nel ripulire palloni da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilpasseggia sul Benevento al Vigorito e si impone grazie a Faraoni,e all’autorete di Foulon. ledei gialloblu: Silvestri 6: Una sola vera parata, nel primo tempo su Insigne, il resto è ordinaria amministrazione. Magnani 6,5: Gioca da veterano chiudendo i possibili spazi per le giocate di Sau. Juric apprezza (38’st Dawidowicz s.v.) Gunter 7: Gestisce con autorità la difesa, anticipa Lapadula nel primo tempo e sfioa il gol di testa nella ripresa quando Montipò gli dice di no. Cecccherini 6,5: Tiene a bada Insigne e mette il fisico in ogni contrasto. (34’st Lovato s.v.) Faraoni 7: L’asse con Barak funziona a meraviglia, segna il gol che sblocca la partita e si propone spesso in fase offensiva. Tameze 6,5: Reattivo nei contrasti e prezioso nel ripulire palloni da ...

