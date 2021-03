Laura Pausini ospite nella seconda serata di Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fresca di vittoria ai Golden Globe, Laura Pausini sarà l’ospite “d’eccezione” nella seconda serata della kermesse sanremese. 28 anni fa la cantante vinceva il festival di Sanremo, lanciata allora da Pippo Baudo, con il brano “La solitudine”. Sanremo, ITALY – FEBRUARY 10: Laura Pausini and Paolo Carta attend the closing night of the 68. Sanremo Music Festival on February 10, 2018 in Sanremo, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images)Laura Pausini ritorna sul palco di Sanremo, un luogo dove la cantante è diventata “grande” tra i grandi, quando, 28 anni fa Pippo Baudo decise di farla partecipare al Festival con il brano “La ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fresca di vittoria ai Golden Globe,sarà l’“d’eccezione”della kermesse sanremese. 28 anni fa la cantante vinceva il festival di, lanciata allora da Pippo Baudo, con il brano “La solitudine”., ITALY – FEBRUARY 10:and Paolo Carta attend the closing night of the 68.Music Festival on February 10, 2018 in, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images)ritorna sul palco di, un luogo dove la cantante è diventata “grande” tra i grandi, quando, 28 anni fa Pippo Baudo decise di farla partecipare al Festival con il brano “La ...

