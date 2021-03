Iv: D'Alessandro, 'è il momento di un Congresso nazionale' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Per Italia viva questo è il momento di un Congresso nazionale che decida, non i nomi, ma se la nostra esperienza è conclusa e va verso altri contenitori, e qual è il campo su cui costruiamo (dai territori al livello nazionale) la nostra proposta per il paese. Non so quanto tempo avremo, ma il momento di scegliere è adesso". Lo scrive il deputato di Italia viva Camillo D'Alessandro in un intervento sul Foglio. "Dobbiamo avere l'ambizione di non essere percepiti come un centro mobile o volatile della politica italiana, ma l'interlocutore irrinunciabile, certo non da soli, per un campo largo che - senza questa iniziativa - è costretto all'abbraccio populista o sovranista. Ci riguarda o no? Coltivare questi interrogativi significa fare i conti con se stessi, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Per Italia viva questo è ildi unche decida, non i nomi, ma se la nostra esperienza è conclusa e va verso altri contenitori, e qual è il campo su cui costruiamo (dai territori al livello) la nostra proposta per il paese. Non so quanto tempo avremo, ma ildi scegliere è adesso". Lo scrive il deputato di Italia viva Camillo D'in un intervento sul Foglio. "Dobbiamo avere l'ambizione di non essere percepiti come un centro mobile o volatile della politica italiana, ma l'interlocutore irrinunciabile, certo non da soli, per un campo largo che - senza questa iniziativa - è costretto all'abbraccio populista o sovranista. Ci riguarda o no? Coltivare questi interrogativi significa fare i conti con se stessi, con ...

