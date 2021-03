Irama non si ritira: in gara col video delle prove - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Novella Toloni Il regolamento avrebbe imposto la quarantena e il ritiro, ma Amadeus ha convinto i 25 Big a farlo rimanere in gara. Irama non si esibirà però sul palco, al suo posto il video della sua performance delle prove di lunedì scorso Alla fine l'esito negativo del tampone molecolare, a cui Irama si è sottoposto nella tarda serata di lunedì 1 marzo, è servito a poco. Un secondo componente del suo staff, infatti, è risultato positivo al Covid-19 dopo l'esame molecolare. Secondo il rigido regolamento voluto e approvato dal Cts in materia di emergenza sanitaria, il cantante deve sottoporsi a una quarantena di almeno 10 giorni. Escluso dalla gara? No, perché Amadeus è riuscito ad apportare una modifica in corsa al regolamento di Sanremo, proponendo di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Novella Toloni Il regolamento avrebbe imposto la quarantena e il ritiro, ma Amadeus ha convinto i 25 Big a farlo rimanere innon si esibirà però sul palco, al suo posto ildella sua performancedi lunedì scorso Alla fine l'esito negativo del tampone molecolare, a cuisi è sottoposto nella tarda serata di lunedì 1 marzo, è servito a poco. Un secondo componente del suo staff, infatti, è risultato positivo al Covid-19 dopo l'esame molecolare. Secondo il rigido regolamento voluto e approvato dal Cts in materia di emergenza sanitaria, il cantante deve sottoporsi a una quarantena di almeno 10 giorni. Escluso dalla? No, perché Amadeus è riuscito ad apportare una modifica in corsa al regolamento di Sanremo, proponendo di ...

