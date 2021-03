Ilenia Fabbri | chi è il suo killer | precedenti gravissimi per l’uomo

(Di mercoledì 3 marzo 2021), chi è il suo: Pierluigi Barbieri lo scorso anno è stato in galera per un reato contro una persona disabileSvolta nel caso della morte diavvenuta il 6 febbraio scorso. Nella notte la polizia di Ravenna ha arrestato l’ex marito della donna, Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, un suo conoscente, pregiudicato e residente a Reggio Emilia. Sarebbe quest’ultimo l’assassino della donna, assoldato dall’ex marito. I due sono stati incastrati dalla immagini che gli inquirenti sono riusciti a ottenere e risalenti ai giornial delitto. Barbieri è conosciuto negli ambienti malavitosi e sarebbe un picchiatore seriale. La scorsa estate l’ha passata tutta in carcere perché a febbraio 2020 ...

Svolta nel giallo di Faenza riguardante la morte della 46enne, avvenuta nel suo appartamento di via Corbara lo scorso 6 febbraio. A quasi un mese da quel tragico giorno, nella notte, i poliziotti di Ravenn a hanno eseguito un provvedimento di ...Da questo particolare, gli inquirenti hanno dedotto che le copie della chiave in questione possano essere state commissionate almeno cinque - sette mesi prima del delitto di. Non ha ...Ilenia Fabbri, chi è il suo killer: Pierluigi Barbieri lo scorso anno è stato in galera per un reato contro una persona disabile ...Ilenia Fabbri, 46 anni, era stata ritrovata senza vita lo scorso 6 febbraio: l'ex marito è accusato di essere il mandante, l'amico sarebbe il sicario.