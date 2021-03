Il Telegraph | “Basta con l’ossessione per le statistiche | la realtà è fatta di gol”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo è un pezzo sul distacco dalla. Su quella patologica perversione che è diventata la fede nei dati, nei numeri, nelle analisidi un evento sportivo come una partita di calcio. Su un’ossessione, come la definisce Jim White sul, che rompe gli indugi e detta le prossime righe:con questa osservazione robotica del calcio, nella quale “non si considera cosa è successo, ma cosa sarebbe dovuto accadere”. Come se l’aspettativa avesse più importanza della. Ilfa l’esempio molto inglese del Brighton, piccole squadra che a dispetto dei suoi modesti successi è diventata “la squadra di calcio preferita dai nerd delle”. Che vedono anche in una sconfitta considerata terribile dai tifosi vecchio stampo un esempio di ...

