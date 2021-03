Google dice addio alle pubblicità tarate sulla cronologia di navigazione. “Percorso chiaro per tecnologie che tutelano la privacy” (Di giovedì 4 marzo 2021) Piccola grande rivoluzione nel mondo del web. Secondo anticipazioni del Wall Street Journal, Google smetterà di vendere le inserzioni pubblicitarie “tarate” sulla base della cronologia di navigazione degli utenti sui vari siti. Alphabet (la casa madre di Google) non userà più e non investirà più in tecnologie di tracking che identificano gli utenti del web mentre si muovono da un sito all’altro. Si tratta di tecnologie che si sono attirate critiche crescenti per motivi di privacy e nel mirino delle autorità. Il colosso del web, da cui passano il 90% delle ricerche su internet e che, insieme a Facebook, gestisce il 90% della pubblicità on line, fa di necessità virtù e afferma: “Se la pubblicità digitale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Piccola grande rivoluzione nel mondo del web. Secondo anticipazioni del Wall Street Journal,smetterà di vendere le inserzioni pubblicitarie “base delladidegli utenti sui vari siti. Alphabet (la casa madre di) non userà più e non investirà più indi tracking che identificano gli utenti del web mentre si muovono da un sito all’altro. Si tratta diche si sono attirate critiche crescenti per motivi die nel mirino delle autorità. Il colosso del web, da cui passano il 90% delle ricerche su internet e che, insieme a Facebook, gestisce il 90% dellaon line, fa di necessità virtù e afferma: “Se ladigitale ...

clikservernet : Google dice addio alle pubblicità tarate sulla cronologia di navigazione. “Percorso chiaro per tecnologie che tutel… - Noovyis : (Google dice addio alle pubblicità tarate sulla cronologia di navigazione. “Percorso chiaro per tecnologie che tute… - fattoquotidiano : Google dice addio alle pubblicità tarate sulla cronologia di navigazione. “Percorso chiaro per tecnologie che tutel… - llunastorta : RT @thetricksterway: Ermal ha chiamato Lady Gaga, dice se per favore eviti di prendere million reasons e di tradurla con google translate g… - thetricksterway : Ermal ha chiamato Lady Gaga, dice se per favore eviti di prendere million reasons e di tradurla con google translate grazie! #Sanremo2021 -