Giulia De Lellis e i consigli per le donne: "Non mettere pigiami merd…i, sempre in ordine". È bufera

I consigli di Giulia De Lellis per il "fidanzamento perfetto": scoppia la bufera

Nuova bufera su Giulia De Lellis e sulle sue ultime dichiarazioni su Instagram. L'influencer, fidanzata con Carlo Gussalli Beretta (il figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta), ha condiviso una serie di Stories nelle quali dispensa alle donne consigli per il "fidanzamento perfetto" scatenando polemiche. donne, se state male o se non siete al top della vostra forma dovete ricordarvi sempre di curare il vostro aspetto, secondo Giulia De Lellis. "Mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina, mai a caso. Non è da me in generale, ...

