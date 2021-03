Folcast debutta a Sanremo 2021 | “Scopriti mi ha aiutato a uscire fuori”

(Di mercoledì 3 marzo 2021), cantautore romano classe 1992, hato ieri sera sul palco dell’Ariston con il suo branonella categoria Nuove Proposte di. Oggi in conferenza stampa ha svelato qualche retroscena legato alla canzone e al suo percorso musicale., Roma nel cuore, nome d’arte di Daniele Folcarelli, ricorda volentieri che tutto è partito dai pomeriggi passati con gli amici a suonare per il puro piacere di farlo. Si porta Roma nel cuore, in particolare i due quartieri dove è nato e cresciuto, Spinaceto e Tor de’ Cenci. L’esperienza fatta “per strada” lo ha accompagnato per tutto il suo percorso fino al tanto ambito palco dell’Ariston. “Ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che mi hannoa capire ...

