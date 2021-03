Fiumicino | pronti i ‘Virtual Open Day’ per asili nido comunali | aperte le iscrizioni

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Come era già stato fatto per le scuole dell’infanzia, anche per gliabbiamo predisposto un “virtualday”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio. “A causa dell’emergenza covid-19, infatti, non è stato possibile organizzare gliday tradizionali – spiega Calicchio -, ma da oggi sui canali Youtube, Telegram, sulla pagina Facebook e sul sito del Comune i genitori che devono scegliere l’asilo per i propri figli possono visitarli virtualmente tramite video che presentano il personale, mostrano la struttura, le attrezzature, gli spazi per i piccoli e le attività educative e pedagogiche a loro riservate”. “L’aspetto positivo – sottolinea l’assessore – è che in questo modo potrete “visitare” ogni singolo asilo tutte le volte che vorrete per fare una scelta consapevole ...

MarcoFanteg : @FMagliaro @giancarloper (segue) l'avevano capito anche i bimbi, dopo aver visto il modus operandi dei texani. Ades… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino pronti

Il Corriere della Città

Certo che siamoa dare una mano. Se e come la struttura commissariale vorrà",sottolinea ... Come lo è, per lo stoccaggio di prodotti farmaceutici, che avrebbe potuto fare da hub per il ...Certo che siamoa dare una mano. Se e come la struttura commissariale vorrà",sottolinea ... Come lo è, per lo stoccaggio di prodotti farmaceutici, che avrebbe potuto fare da hub per il ...Prevista la creazione di 2mila posti di lavoro diretti, più un altro migliaio per chi si occuperà di spedizioni e consegne ...Prevista la creazione di 2mila posti di lavoro diretti, più un altro migliaio per chi si occuperà di spedizioni e consegne ...