Fall Guys e la stravagante anatomia dei suoi protagonisti

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 3 marzo 2021): Ultimate Knockout è un gioco folle, lo sappiamo: ma scoprire come sono fatti i "fagiolini"e come fanno a mangiare ci ha comunque un po' sconvolto. Mai farsi domande "serie" su opere di fantasia così bizzarre, il risultato potrebbe sconcertare. Dopo anni di Pokémon "presi sul serio" a livello zoologico e fisiologico, è ora il turno degli esseridel popolare titolo Mediatonic, da poco annunciato anche per Nintendo Switch e Xbox. Il Community Director del gioco, su Discord, ha difatti scherzosamente risposto alla domanda di un fan: "Ma imangiano? Se sì, come? Non hanno la bocca..." La risposta è spiazzante: "Assorbono cose attraverso i loro piedi, posso avere qualche fan art per favore?". Una battuta provocante che è stata in seguito ...