Diretta Sanremo su RaiPlay, in streaming la seconda serata del 3 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Diretta Sanremo su RaiPlay della seconda puntata di questa edizione 2021 non mancherà all’appello oggi 3 marzo. Se non si riuscirà ad essere sintonizzati davanti ad un televisore per la kermesse canora più seguita d’Italia, lo streaming via computer o smartphone sarà comunque a portata di click, al massimo andranno effettuate un paio di operazioni propedeutiche per tempo. L’orario di inizio della seconda serata del Festival sarà quello delle 20:40. Meglio precisarlo, vista l’appuntamento insolito del prime time della rete ammiraglia che si spiega tuttavia con la necessità di dare spazio sul palco immediatamente a 4 nuove giovani proposte. Queste si esibiranno all’Ariston come fatto da altrettanti colleghi nella serata di esordio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lasudellapuntata di questa edizione 2021 non mancherà all’appello oggi 3. Se non si riuscirà ad essere sintonizzati davanti ad un televisore per la kermesse canora più seguita d’Italia, lovia computer o smartphone sarà comunque a portata di click, al massimo andranno effettuate un paio di operazioni propedeutiche per tempo. L’orario di inizio delladel Festival sarà quello delle 20:40. Meglio precisarlo, vista l’appuntamento insolito del prime time della rete ammiraglia che si spiega tuttavia con la necessità di dare spazio sul palco immediatamente a 4 nuove giovani proposte. Queste si esibiranno all’Ariston come fatto da altrettanti colleghi nelladi esordio ...

Corriere : #Sanremo2021, le notizie della prima serata ?? Via alla diretta dall'Ariston alle 20.40. Questa la scaletta della p… - Raiofficialnews : “#Sanremo2021 è stato l’evento #Rai - esclusi gli eventi sportivi- più visto in diretta streaming. Ed è anche il Sa… - repubblica : Sanremo, Il Volo ospite al Festival con un omaggio a Ennio Morricone: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Gi… - RSD_studiodelta : ?? In diretta Live... non è Sanremo #SANREMO71RSD - charly40862040 : ?? io propongo al posto del #TZLATESHOW una diretta con @tommaso_zorzi @stefyorlando #oppini @SimoGianlorenzi e… -