Confesercenti Campania: Centri estetici verso la chiusura, è un duro colpo. Ristori a barbieri e coiffeur (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Visto che le richieste di fare un passo indietro sul tenere aperti istituti professionali di estetica, barbieri e parrucchieri in zona rossa, prima dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, non sono andate a buon fine, ci troviamo a subire un nuovo durissimo colpo per la categoria che rappresento. Pensavamo che a seguito della sentenza del Tar del Lazio (che aveva annullato il Dpcm del 14 gennaio nella parte in cui escludeva l’estetica dai servizi alla persona erogabili in zona rossa), ci fosse stata una riflessione da parte di chi ha emanato il nuovo Dpcm, permettendoci di lavorare con le giuste norme di sicurezza”. E’ quanto afferma il presidente dell’Area Immagine e Benessere di Confesercenti Campania, Nicola Diomaiuta. “Abbiamo già dimostrato che le strutture nelle quali operiamo sono sicure, in termini di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Visto che le richieste di fare un passo indietro sul tenere aperti istituti professionali di estetica,e parrucchieri in zona rossa, prima dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, non sono andate a buon fine, ci troviamo a subire un nuovo durissimoper la categoria che rappresento. Pensavamo che a seguito della sentenza del Tar del Lazio (che aveva annullato il Dpcm del 14 gennaio nella parte in cui escludeva l’estetica dai servizi alla persona erogabili in zona rossa), ci fosse stata una riflessione da parte di chi ha emanato il nuovo Dpcm, permettendoci di lavorare con le giuste norme di sicurezza”. E’ quanto afferma il presidente dell’Area Immagine e Benessere di, Nicola Diomaiuta. “Abbiamo già dimostrato che le strutture nelle quali operiamo sono sicure, in termini di ...

