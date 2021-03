"Come Belen", una spaccatura vietata ai minori: Elodie, "l'incidente" mentre scende la scala: da infarto | Guarda (Di mercoledì 3 marzo 2021) La discesa della scala del teatro Ariston da parte di Elodie non ha lasciato indifferente una larga maggioranza del pubblico del Festival di Sanremo 2021. La bellissima cantante stavolta non ha partecipato alla gara con un brano, ma è stata scelta da Amadeus in qualità di co-conduttrice della seconda serata. L'ingresso è stato decisamente di livello, con tutti gli occhi che sono stati attratti su di lei in maniera magnetica: Elodie si è presentata con una spaccatura che ha ricordato quella di Belen Rodriguez ai tempi della celebre “farfallina” tatuata. In un vestito rosso brillante la cantante ha fatto una gran figura, ma dopo aver sceso le scale dell'Ariston si è anche resa protagonista di un piccolo incidente: a un certo punto ha infatti perso un orecchino, che i più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) La discesa delladel teatro Ariston da parte dinon ha lasciato indifferente una larga maggioranza del pubblico del Festival di Sanremo 2021. La bellissima cantante stavolta non ha partecipato alla gara con un brano, ma è stata scelta da Amadeus in qualità di co-conduttrice della seconda serata. L'ingresso è stato decisamente di livello, con tutti gli occhi che sono stati attratti su di lei in maniera magnetica:si è presentata con unache ha ricordato quella diRodriguez ai tempi della celebre “farfallina” tatuata. In un vestito rosso brillante la cantante ha fatto una gran figura, ma dopo aver sceso le scale dell'Ariston si è anche resa protagonista di un piccolo: a un certo punto ha infatti perso un orecchino, che i più ...

dina9016756559 : @gram089z Perché tornare in Brasile? Ha la figlia qui...cambia agente e basta come ha fatto belen .belen era scuder… - iamsquiddi : Comunque è incredibile come siamo passati dalla cagatina della farfalla di Belen a TUTTO QUESTO ??#Sanrem2021 - giulub : Elodie voleva farci vedere la farfallina come Belen? #Sanremo2021 - J3ssica_98 : Elodie voleva mostrare la farfallina come Belen? #Sanremo21 - tigika2001 : #Sanrem2021 Oh mio Dio, Elodie come Belen, ma senza farfallina ahhahahhaa -