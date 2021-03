Bruno Mars | la collaborazione con Lacoste

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il noto marchio franceseha recentemente collaborato con il cantanteche si trasforma in Ricky Regal un alter ego stilista. In cosa consiste questa? Vediamola più nel dettaglio.o Ricky Regal? Lo storico marchio francese, conosciuto in tutto il mondo per il suo logo con il coccodrillo, non

meeriii_2 : Bruno Mars te amo, tweet diario - 0UTSIDETOMMO : bruno mars eh sentimento - offthefIoor : @mindddd_wiwym o pombo de bruno mars com nutella - itsmarialetizia : RT @camillatwitt3r: BRUNO MARS STA TORNANDO RIPETO STA TORNANDO - MuadzMahfud : ROSÈ, IU, & Bruno Mars new album/song this March ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Mars

MTV.IT

Lacoste ha collaborato con(AKA Ricky Regal, l'alter ego del cantante) per una collezione ispirata agli anni '70 Lo storico marchio francese Lacoste non è a digiuno in tema di collaborazioni speciali . Nel corso ......- Time Project ASSASSIN'S CREED VALHALLA Raphael Lacoste Jean - Sebastien Guay Virginie Cinq -... It Seems Impossible Until You Do It Ben Cronin Tomek Zietkiewicz Amir BazzaziFukumothi ...Il noto marchio francese Lacoste ha recentemente collaborato con il cantante Bruno Mars che si trasforma in Ricky Regal un alter ego stilista. In cosa consiste questa collaborazione? Vediamola più nel ...Lacoste ha collaborato con Bruno Mars (AKA Ricky Regal, l'alter ego del cantante) per una collezione ispirata agli anni '70 ...