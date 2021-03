Brescia, scuola chiusa ma il preside lascia andare in classe chi non si collega in Dad. Arrivano i carabinieri (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Casto, in provincia di Brescia, le scuole sono chiuse per la zona rossa ma le verifiche da parte dei carabinieri hanno mostrato come in una scuola media del paese abbia comunque aperto le porte agli studenti. Una possibilità, quella seguire le lezioni in presenza, prevista anche dalle norme in vigore ma riservata solamente agli alunni con disabilità o per i quali non è possibile svolgere la didattica a distanza. In questo caso, invece, a prender parte alle lezioni erano anche studenti che “non partecipavano attivamente” da casa, come ha riferito alle forze dell’ordine il professor Luca Bonomi, preside della scuola. La vicenda è stata riportata sul Corriere della Sera, dove si legge che di fronte alle parole del preside della scuola anche i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Casto, in provincia di, le scuole sono chiuse per la zona rossa ma le verifiche da parte deihanno mostrato come in unamedia del paese abbia comunque aperto le porte agli studenti. Una possibilità, quella seguire le lezioni in presenza, prevista anche dalle norme in vigore ma riservata solamente agli alunni con disabilità o per i quali non è possibile svolgere la didattica a distanza. In questo caso, invece, a prender parte alle lezioni erano anche studenti che “non partecipavano attivamente” da casa, come ha riferito alle forze dell’ordine il professor Luca Bonomi,della. La vicenda è stata riportata sul Corriere della Sera, dove si legge che di fronte alle parole deldellaanche i ...

