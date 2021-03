Basket: Olimpia Milano, un mese di stop per Malcolm Delaney (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ennesima tegola per l’Olimpia Milano. La formazione di Ettore Messina si ritrova costretta a fare a meno anche di Malcolm Delaney per un mese, anche se questa volta il motivo non riguarda tanto un infortunio subito in campo quanto una condizione già presente, nello specifico un problema cartilagineo. Il giocatore, infatti, ha effettuato un intervento di pulizia artroscopica del ginocchio sinistro, come spiega il comunicato ufficiale della società meneghina, indicando anche il periodo di stop. Delaney, fino a questo momento, in Eurolega aveva assommato, in 25 minuti di medio impiego, 10.9 punti, 3.9 assist e 2.3 rimbalzi. In campionato, invece, le 7 partite (o meglio, 6: con Reggio Emilia è rimasto in panchina) in cui è stato impiegato lo hanno visto viaggiare a 9.5 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ennesima tegola per l’. La formazione di Ettore Messina si ritrova costretta a fare a meno anche diper un, anche se questa volta il motivo non riguarda tanto un infortunio subito in campo quanto una condizione già presente, nello specifico un problema cartilagineo. Il giocatore, infatti, ha effettuato un intervento di pulizia artroscopica del ginocchio sinistro, come spiega il comunicato ufficiale della società meneghina, indicando anche il periodo di, fino a questo momento, in Eurolega aveva assommato, in 25 minuti di medio impiego, 10.9 punti, 3.9 assist e 2.3 rimbalzi. In campionato, invece, le 7 partite (o meglio, 6: con Reggio Emilia è rimasto in panchina) in cui è stato impiegato lo hanno visto viaggiare a 9.5 ...

