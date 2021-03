(Di mercoledì 3 marzo 2021)del giorno ed è il cosiddetto il giro di boa ci proviamo e mercoledì 3 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di San Marino Martire Marino che deriverebbe dalla aggettivo latino merinos Che significa appartenente al mare ci dice il proverbio marzo circa ogni sera di svegliarla primavera sono una pioggia smiljan Alexander Bell Jessica Biel è un Noi andiamo a fare Roger gli auguri ai nostri nativi oggi Ciapa qui Velia Daniele Luca e Silvia buon compleanno a voi i più rapidi oggi che ci hanno raggiunto sono la bella Alessandra Elisa Sabina e Annalisa potrebbe raccontarci che ne aggiungiamo la bella di qua la meravigliosa di qua è vero Ma no ma siete tuttiringhiosi come dice Amadeus bellissime fantastiche cosa non devo parlare Roger di Sanremo Mamma mia Allora meglio di no Meglio di no andiamo avanti andiamo a fare con voi il nostro viaggio nel ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 03-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - pippopluto_57 : Almanacco del 3 marzo 2021 - RMagazine1 : Almanacco del 3 marzo 2021 - sulsitodisimone : 3 Marzo 1933 ? Viene inaugurato il Memoriale Nazionale del Monte Rushmore - sulsitodisimone : 3 Marzo 1585 ? Inaugurazione a Vicenza del Teatro Olimpico progettato da Andrea Palladio -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del

TrevisoToday

GROSSETO " Mercoledì 3 marzo , san Tiziano vescovo, il sole sorge alle 6.49 e tramonta alle 18.04. Accadeva oggi: 1431 " Elezione di papa Eugenio IV.'TIME' inaugurò questa stagione parlando dei fatti attraverso i volti dei protagonisti, arrivando così a fare la storiaXX secolo fino a oggi. Nel 1944 il disastro ferroviario di Balvano (PZ) . ...PISA. Il punto ottenuto in casa con il Vicenza, al termine di una prestazione non brillantissima, è stato capitalizzato al massimo: guadagnata una posizione (la nona, condivisa con Pordenone e Frosino ...Solita giornata densa di novità per il mondo della Serie C, un universo in costante movimento dove le novità sono costanti e non ci si prende mai un attimo di pausa. Archiviate da poco le fatiche dell ...