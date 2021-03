Achille Lauro non cantante ma artista a Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il sipario di Sanremo si è alzato. Tra le performance più attese della prima serata, oltre ai brani dei cantanti in gara, quella di Achille Lauro, quest’anno non in veste di concorrente ma nel ruolo di ospite fisso, con un quadro diverso presentato ogni serata. Il primo quadro di Achille Lauro Achille Lauro porta al Festival di Sanremo il primo dei suoi cinque quadri. Seguito dal suo singolo “Solo noi”, è stato anticipato da una lettera del mondo all’umanità. “Sarò sessualmente tutto. Genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità e chiederò che Dio ci benedica”. Un grido di rivoluzione che graffia la lavagna degli schemi imposti dall’alto che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il sipario disi è alzato. Tra le performance più attese della prima serata, oltre ai brani dei cantanti in gara, quella di, quest’anno non in veste di concorrente ma nel ruolo di ospite fisso, con un quadro diverso presentato ogni serata. Il primo quadro diporta al Festival diil primo dei suoi cinque quadri. Seguito dal suo singolo “Solo noi”, è stato anticipato da una lettera del mondo all’umanità. “Sarò sessualmente tutto. Genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità e chiederò che Dio ci benedica”. Un grido di rivoluzione che graffia la lavagna degli schemi imposti dall’alto che ...

