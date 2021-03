Via Arcuri, Draghi sceglie Figliuolo per l'emergenza (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Dopo mesi al centro di durissime polemiche, più volte finito nel mirino del centrodestra ma anche dei renziani, il supercommissario Domenico Arcuri fa le valigie. Al suo posto il premier Mario Draghi nomina il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. Ad annunciare il passaggio del testimone è una nota di palazzo Chigi, in cui vengono rivolti ad Arcuri "i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese". Il cambio di strategia L'arrivo del nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 segue di pochi giorni un altro cambio al vertice: la sostituzione di Angelo Borrelli alla guida della Protezione civile per far posto a Fabrizio Curcio. Due ... Leggi su agi (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Dopo mesi al centro di durissime polemiche, più volte finito nel mirino del centrodestra ma anche dei renziani, il supercommissario Domenicofa le valigie. Al suo posto il premier Marionomina il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo. Ad annunciare il passaggio del testimone è una nota di palazzo Chigi, in cui vengono rivolti ad"i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolareper il Paese". Il cambio di strategia L'arrivo del nuovo commissario straordinario per l'Covid-19 segue di pochi giorni un altro cambio al vertice: la sostituzione di Angelo Borrelli alla guida della Protezione civile per far posto a Fabrizio Curcio. Due ...

StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - sole24ore : Il generale #Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. Via #Arcuri… - MediasetTgcom24 : Draghi sostituisce Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario emergenza Covid #FrancescoPaoloFigliuolo… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Via Arcuri, Draghi sceglie Figliuolo per l'emergenza - Agenzia_Italia : Via Arcuri, Draghi sceglie Figliuolo per l'emergenza -