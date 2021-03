Scioglimento dei ghiacciai | Orsi polari a rischio estinzione

Leggi su ck12

(Di martedì 2 marzo 2021) Lodeiè una minaccia oramai globale. Le sfide del pianeta dettate dall’inquinamento e dal riscaldamento globale minacciano oggi la straordinaria specie degli, che rischiano niente di meno che l’. MOSCOW – AUGUST 7: A polar bear enjoys artificial snow while in the polar bear enclosure within the Moscow Zoo August 7, 2003 in Moscow, Russia. The zoo, prompted by Moscow Mayor Yuri Luzhkov, has installed a new Russian-made high-tech compressor which makes artificial snow. The artificial snow, consisting of snowflakes or pulverized chunks of frozen water, enables the bears to enjoy an environment as close to their natural habitat as possible. (Photo by Oleg Nikishin/Getty Images)Nell’artico gliconsumano quattro ...