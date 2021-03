Radio Monte Carlo compie 55 anni (Di martedì 2 marzo 2021) Una radio che va oltre il tempo, i cambiamenti, le mode, attualissima anche quando celebra un compleanno importante. Sabato 6 marzo 2021 Radio Monte Carlo compirà 55 anni e li festeggerà con 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, quelli in onda oggi e quelli che ne hanno caratterizzato la storia, dagli anni in cui da oltre frontiera fu la prima a rompere il monopolio della RAI, all’avvento delle altre emittenti private fino al momento della conferma con la collocazione specifica e unica che si mantiene ancora oggi, quella della radio che trasmette musica di gran classe. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Una radio che va oltre il tempo, i cambiamenti, le mode, attualissima anche quando celebra un compleanno importante. Sabato 6 marzo 2021 Radio Monte Carlo compirà 55 anni e li festeggerà con 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, quelli in onda oggi e quelli che ne hanno caratterizzato la storia, dagli anni in cui da oltre frontiera fu la prima a rompere il monopolio della RAI, all’avvento delle altre emittenti private fino al momento della conferma con la collocazione specifica e unica che si mantiene ancora oggi, quella della radio che trasmette musica di gran classe.

_PuntoZip_ : 6 marzo 2021: Radio Monte Carlo compie 55 anni. Una giornata con i conduttori di ieri e di oggi - CeccarelliL_ : 6 marzo 2021: Radio Monte Carlo compie 55 anni. Una giornata con i conduttori di ieri e di oggi - DJFROLIC : #NowPlaying on RADIO COCCINELLE la radio OVNI MONTE CRISTO - Lady Valentine Lady Valentine MONTE CRISTO MONTE CRIS… - TuttoQuaNews : RT @Primaonline: Il 6 marzo Radio Monte Carlo compie 55 anni e festeggia celebrando i conduttori di ieri e di oggi @rmc_official https://t.… - ANTHILIA64 : RT @rmc_official: Radio Monte Carlo presenta in anteprima il nuovo, straordinario album firmato da Pat Metheny, 'Road To The Sun'! @NickNic… -

Ultime Notizie dalla rete : Radio Monte Radio Monte Carlo: una storia gloriosa nel segno della grande musica Quella di Radio Monte Carlo è una storia che sa di grande musica, atmosfere sofisticate e internazionali, passione, entusiasmo e speaker indimenticabili. Tutto inizia in uno dei luoghi più belli del mondo: ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 03 - 2021 ore 09:15 TORRICE E MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO CHE RIMANGONO IN ZONA ROSSA DA VALERIA VERNINI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da Astral

Radio Monte Carlo, Buon Compleanno Radio Monte Carlo Radio Monte Carlo compie 55 anni Il 6 marzo la famosa radio spegne le sue prime 55 candeline che festeggerà con 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, di oggi e di ieri ...

Radio Monte Carlo: una storia gloriosa nel segno della grande musica Quella di Radio Monte Carlo è una storia che sa di grande musica, atmosfere sofisticate e internazionali, passione, entusiasmo e speaker indimenticabili. Tutto inizia in uno dei luoghi più belli del ...

Quella diCarlo è una storia che sa di grande musica, atmosfere sofisticate e internazionali, passione, entusiasmo e speaker indimenticabili. Tutto inizia in uno dei luoghi più belli del mondo: ...TORRICE ESAN GIOVANNI CAMPANO CHE RIMANGONO IN ZONA ROSSA DA VALERIA VERNINI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da AstralIl 6 marzo la famosa radio spegne le sue prime 55 candeline che festeggerà con 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, di oggi e di ieri ...Quella di Radio Monte Carlo è una storia che sa di grande musica, atmosfere sofisticate e internazionali, passione, entusiasmo e speaker indimenticabili. Tutto inizia in uno dei luoghi più belli del ...