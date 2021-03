QContest - Ecco i progetti per Alfa Romeo e Lancia | vota i tuoi preferiti!

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 marzo 2021) Oltre 400 disegni,dall'impostazione professionale, realizzati con tecnologia digitale, così come schizzi tracciati a mano, con carta e matita. Studenti di istituiti di design, ma anche semplici appassionati di tutte le età, a partire dai banchi delle scuole elementari. Un solo filo rosso a unire tutti: la grande creatività. Sono davvero numerosi i lettori che hanno risposto all'invitoto dal nostro: realizzare un'o unadel prossimo futuro. I due brand sui quali Stellantis punta per rinforzare la propria presenza nel settore premium hanno scatenato la fantasia di una fan base molto nutrita, che ha immaginato le linee del futuro per i due blasoni, senza dimenticare la loro grande storia. E c'è anche chi ha mandato non uno solo, ma diversi ...