“Non ci vede più” Stefania Orlando crolla emotivamente davanti alle telecamere dopo l’incontro con lui. Cos’è successo (Di martedì 2 marzo 2021) È finito il Grande Fratello Vip, questa edizione che passerà alla storia per essere stata la più longeva mai avuta prima, da settembre a marzo, si è conclusa nella serata di lunedì 1 marzo, decretando vincitore Tommaso Zorzi, vera rivelazione di questo reality. Nella puntata finale erano presenti, oltre a quello che poi si è rivelato il vincitore, i sopravvissuti Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, data per favorita fino all’ultimo e poi sconfitta al televoto da Pierpaolo tra lo stupore di tutti, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. l’incontro con i cari Proprio quest’ultima ha vissuto un momento di grande commozione quando, come era accaduto per gli altri concorrenti, le è stato concesso, poco prima della fine, di riabbracciare i suoi affetti. Prima di lei era toccato alla Mello, che si è vista arrivare la figlia Sofia ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 marzo 2021) È finito il Grande Fratello Vip, questa edizione che passerà alla storia per essere stata la più longeva mai avuta prima, da settembre a marzo, si è conclusa nella serata di lunedì 1 marzo, decretando vincitore Tommaso Zorzi, vera rivelazione di questo reality. Nella puntata finale erano presenti, oltre a quello che poi si è rivelato il vincitore, i sopravvissuti Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, data per favorita fino all’ultimo e poi sconfitta al televoto da Pierpaolo tra lo stupore di tutti, Andrea Zelletta econ i cari Proprio quest’ultima ha vissuto un momento di grande commozione quando, come era accaduto per gli altri concorrenti, le è stato concesso, poco prima della fine, di riabbracciare i suoi affetti. Prima di lei era toccato alla Mello, che si è vista arrivare la figlia Sofia ...

