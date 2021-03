Nasce Red Havas Health, network PR globale sulla salute (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oggi Red Havas annuncia il lancio di Red Havas Health, il nuovo network mondiale di Relazioni Pubbliche incentrato sulla salute, in risposta alla crescente domanda dei clienti a livello globale. La nuova offerta riunisce 160 professionisti del settore salute appartenenti alle diverse realtà del gruppo Havas: dal network Red Havas con sedi negli Stati Uniti, Australia, Singapore, Vietnam e Filippine, così come Havas Health Pr con sede a New York, Havas Life Medicom Pr con sede nel Regno Unito e Havas Pr con sede a Milano. In aggiunta a questi Paesi, il nuovo marchio sarà oggetto di lancio dedicato in Francia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oggi Redannuncia il lancio di Red, il nuovomondiale di Relazioni Pubbliche incentrato, in risposta alla crescente domanda dei clienti a livello. La nuova offerta riunisce 160 professionisti del settoreappartenenti alle diverse realtà del gruppo: dalRedcon sedi negli Stati Uniti, Australia, Singapore, Vietnam e Filippine, così comePr con sede a New York,Life Medicom Pr con sede nel Regno Unito ePr con sede a Milano. In aggiunta a questi Paesi, il nuovo marchio sarà oggetto di lancio dedicato in Francia e ...

