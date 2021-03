(Di martedì 2 marzo 2021) Si è spento questa mattina all’alba ilsolo 59da circa un anno combatteva contro un brutto male. Accanto a lui i figli Gianmaria e Gaia e la moglie Paola. Uno dei primi ad esprimere il proprio cordoglio è stato il suo storico collaboratore Giancarlino. Con luinella Capitalefondato il Goa, 25fa. Scrive Giancarlino: “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me“....

dellorco85 : Dopo anni di 'il #m5s è morto', alla fine è da 3 anni al Governo, è il primo partito in Parlamento, e forse pure il… - ladyonorato : Trova l'errore: - repubblica : Acilia, Riccardo, morto a 16anni mentre fuggiva da uno sbandato con l'accetta: Venerdì scorso un ragazzo della peri… - QuotidianPost : Morto dopo una lunga malattia il deejay Claudio Coccoluto, aveva 59 anni

Addio a Claudio Coccoluto. Nella notte è morto il dj italiano conosciuto in tutto il mondo, specializzato in musica house che per decenni ha ... è scomparso nella sua abitazione di Cassino, dopo un anno ... Claudio Coccoluto, tra i più famosi dj italiani nel panorama internazionale, è morto nella sua casa di Cassino dopo una lunga malattia. Aveva appena 59 anni e per 40 aveva fatto divertire con la sua musica i giovani di ogni latitudine - IL MAESTRO - Aveva esordito nella radio ...