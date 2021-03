Monrif | Andrea Riffeser Monti si dimette da DG di Editoriale Nazionale

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, la società con cui il gruppoopera nel settore, ha comunicato cheha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal primo marzo 2021, dalla carica di direttore generale della società. La carica non verrà riassegnata, in quanto le dimissioni rientrano nel piano industriale del gruppomanterrà comunque le proprie cariche di presidente del CdA diSpA e di presidente del CdA di

Ultime Notizie dalla rete : Monrif Andrea

Teleborsa

La carica non verrà riassegnata , in quanto le dimissioni rientrano nel piano industriale del gruppoRiffeser Monti manterrà comunque le proprie cariche di presidente del CdA di...Riffeser Monti , Presidente, ha raccontato come quella della casa editrice sia una storia di continua ricerca e come il digitale sia strategico in questo momento: 'La nostra storia è ...(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Editoriale Nazionale, la società con cui il gruppo Monrif opera nel settore editoriale, ha comunicato che Andrea Riffeser Monti ha rassegnato ...Atto era previsto nel Piano industriale del gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Andrea Riffeser Monti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore generale di Editoriale ...