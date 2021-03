L’idrossiclorochina non funziona contro il COVID (Di martedì 2 marzo 2021) Idrossiclorochina “fortemente sconsigliata” come ‘scudo’ anti-COVID dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il farmaco antinfiammatorio “non dovrebbe essere usato per prevenire l’infezione nelle persone che non hanno COVID-19”, scrive un gruppo di esperti dell’Oms sul ‘British Medical Journal’. Non solo: il medicinale, utilizzato nel trattamento della malaria e di malattie autoimmunitarie come artrite reumatoide o lupus, “non è più una priorità della ricerca” contro il coronavirus Sars-CoV-2. “Le risorse dovrebbero concentrarsi su altri farmaci più promettenti”. Una stroncatura espressa come “forte raccomandazione”, che “si basa su evidenze ad alto livello di certezza” emerse da “6 studi randomizzati controllati che hanno coinvolto oltre 6mila partecipanti, con e senza esposizione nota a una persona positiva a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Idrossiclorochina “fortemente sconsigliata” come ‘scudo’ anti-dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il farmaco antinfiammatorio “non dovrebbe essere usato per prevenire l’infezione nelle persone che non hanno-19”, scrive un gruppo di esperti dell’Oms sul ‘British Medical Journal’. Non solo: il medicinale, utilizzato nel trattamento della malaria e di malattie autoimmunitarie come artrite reumatoide o lupus, “non è più una priorità della ricerca”il coronavirus Sars-CoV-2. “Le risorse dovrebbero concentrarsi su altri farmaci più promettenti”. Una stroncatura espressa come “forte raccomandazione”, che “si basa su evidenze ad alto livello di certezza” emerse da “6 studi randomizzatillati che hanno coinvolto oltre 6mila partecipanti, con e senza esposizione nota a una persona positiva a ...

