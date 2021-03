Le 20 portaborracce più griffate del momento

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Negli ultimi anni, tra le collezioni moda in vendita sugli e-commerce dei brand, sono spuntati sempre più oggetti e piccoli gadget che sino a qualche tempo fa non sarebbero mai stati associati al lusso: i porta-disinfettanti per le mani di Fendi, il lunch box di Prada o ancora la custodia per AirPods di Bottega Veneta ne sono solo un esempio. Ma tra gli accessori più di tendenza legati al lifestyle – e non solo alla moda – troviamo senza dubbio le borracce e i portaborracce per l’acqua, utile promemoria per restare idratati durante la giornata e, non meno importante, ridurre il consumo di plastica.