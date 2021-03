Lazio – Torino non si giocherà (Di martedì 2 marzo 2021) Molto probabilmente . A poche ore da quella che dovrebbe essere la 25esima giornata di Serie A per le due squadre, la Lega Calcio non ha ancora preso una decisione definitiva. Se anche dovesse dare il via libera alla partita, i granata comunque hanno deciso di non partire alla volta di Roma. Le parole di Inzaghi in vista di Lazio – Torino Lazio – Torino, cosa succede ora? In realtà non c’è nulla di certo. Non si sa infatti quali potrebbero essere le conseguenze del non presentarsi del Torino allo stadio Olimpico. La Lega non si è ancora pronunciata in merito, il Presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha detto che “la loro volontà è sempre quella di giocare”. Ora però ci sono in ballo cose più importanti come la salute dei giocatori e di chi li segue. Lo spogliatoio del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Molto probabilmente . A poche ore da quella che dovrebbe essere la 25esima giornata di Serie A per le due squadre, la Lega Calcio non ha ancora preso una decisione definitiva. Se anche dovesse dare il via libera alla partita, i granata comunque hanno deciso di non partire alla volta di Roma. Le parole di Inzaghi in vista di, cosa succede ora? In realtà non c’è nulla di certo. Non si sa infatti quali potrebbero essere le conseguenze del non presentarsi delallo stadio Olimpico. La Lega non si è ancora pronunciata in merito, il Presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha detto che “la loro volontà è sempre quella di giocare”. Ora però ci sono in ballo cose più importanti come la salute dei giocatori e di chi li segue. Lo spogliatoio del ...

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, non ci sarà rinvio: si va verso il 3-0 a tavolino e il ricorso granata - mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Lazio-Torino, probabile che con il precedente di Juventus-Napoli, la Giustizia sportiva accoglierà il ricors… - napolimagazine : GAZZETTA - Lazio-Torino, probabile che con il precedente di Juventus-Napoli, la Giustizia sportiva accoglierà il ri… - sportface2016 : #LazioTorino per il momento rimane confermata: ma è caos in #SerieA -