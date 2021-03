Lazio, i convocati di Inzaghi per il Torino (Di martedì 2 marzo 2021) Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Torino. Assenti Radu e Luiz Felipe infortunati, rientra, dopo la squalifica, Escalante. Questo l’elenco ccompleto: Portieri: Alia, Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, PatricCentrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Simoneha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro il. Assenti Radu e Luiz Felipe infortunati, rientra, dopo la squalifica, Escalante. Questo l’elenco ccompleto: Portieri: Alia, Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, PatricCentrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

