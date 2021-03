Iren | operatività su azioni proprie

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 20 novembre 2020 in merito all’avvio del programma di acquisto diautorizzato dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, ha reso noto di aver acquistato dal 22 al 26 febbraio 2021, complessivamente 481.029ordinarie al prezzo medio unitario di 2,0711 euro, per un controvalore complessivo di 996.239,30 euro. Al 26 febbraio, l’utility emiliana detiene 17.432.913, pari all’1,34% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano,registra una flessione dell’1,05% e si attesta a 2,07 euro.

