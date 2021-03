Irama chi è: età, vita privata, Amici, Maria De Filippi, Giulia De Lellis (Di martedì 2 marzo 2021) Irama è il cantautore italiano più apprezzato del momento. Forte presenza scenica e talento da vendere, il giovane e brillante artista promette grandi emozioni. Filippo Maria Fanti in arte Irama, nasce in Toscana, a Carrara il 20 dicembre del 1995. Trascorre parte della sua vita a Monza, e da ragazzino si avvicina alla musica di Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini. La usa smisurata passione per la musica lo conduce giovanissimo nel 2014 verso l’incisione dei suoi primi brani “Amore mio”, “Per te” e “E’ andata così” in collaborazione con Valerio Sgargi. Nel 2015 esce “Fino a farmi male”, un singolo che Irama incide in collaborazione con Benji & Fede. Ma è nel novembre successivo che per Irama arriva la svolta. Il giovane e talentuoso artista partecipa alla ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021)è il cantautore italiano più apprezzato del momento. Forte presenza scenica e talento da vendere, il giovane e brillante artista promette grandi emozioni. FilippoFanti in arte, nasce in Toscana, a Carrara il 20 dicembre del 1995. Trascorre parte della suaa Monza, e da ragazzino si avvicina alla musica di Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini. La usa smisurata passione per la musica lo conduce giovanissimo nel 2014 verso l’incisione dei suoi primi brani “Amore mio”, “Per te” e “E’ andata così” in collaborazione con Valerio Sgargi. Nel 2015 esce “Fino a farmi male”, un singolo cheincide in collaborazione con Benji & Fede. Ma è nel novembre successivo che perarriva la svolta. Il giovane e talentuoso artista partecipa alla ...

