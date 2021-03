Incidente stradale in California, è strage di immigrati: 15 morti, erano in 27 in un Suv (Di martedì 2 marzo 2021) Almeno 15 immigrati sono morti nello schianto tra l'auto sulla quale viaggiavano e un camion che trasportava ghiaia in California. Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei primi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Almeno 15sononello schianto tra l'auto sulla quale viaggiavano e un camion che trasportava ghiaia in. Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei primi ...

rtl1025 : ?? E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di #Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere st… - MediasetTgcom24 : Incidente stradale in California, è strage di immigrati: 15 morti, erano in 27 in un Suv #Usa… - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Incidente stradale in California, è strage di immigrati: 15 morti, erano in 27 in un Suv #Usa - BreakingItalyNe : Pistoia: Si schianta con lo scooter contro una rampa d'accesso a Collodi di Pescia: Muore dopo tre giorni di agonia… - MarcoC381 : RT @MediasetTgcom24: Incidente stradale in California, è strage di immigrati: 15 morti, erano in 27 in un Suv #Usa -