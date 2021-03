Il virologo Clementi perplesso | ' Usare la strategia della dose singola è un azzardo'

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo Antonella Viola e Andrea Crisanti aumenta il numero degli studiosi scettici sulla scorciatoiaunica, anziché due, per aumentare il numero dei vaccinati. Venti milioni di britannici ...

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: E ogni ritardo comporta perdite di vite - luca_catone : RT @IlPrimatoN: E ogni ritardo comporta perdite di vite - g_zerbato : RT @IlPrimatoN: E ogni ritardo comporta perdite di vite - Sergiof42272531 : RT @IlPrimatoN: E ogni ritardo comporta perdite di vite - MZorzy : RT @IlPrimatoN: E ogni ritardo comporta perdite di vite -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Clementi

il Resto del Carlino

A spiegarlo è ilMassimo, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, docente all'università Vita - Salute. "Per il momento - ...Su un'accelerazione dei tempi in Italia concorda ildel San Raffaele Massimo: 'Importare il vaccino russo anche se non ha ancora affrontato l'iter con l'agenzia europea del farmaco ...Il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano critico sulla strategia inglese: "Se uno gioca alla roulette e vince, bene. Ma ha sempre giocato d'azzard ...Manca ancora l'autorizzazione dell'EMA anche se ha due sponsor d'eccezione: Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. A San Marino c'è ...