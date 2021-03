Il Ppe fa un altro passo contro Orban (e contro Salvini)

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Sono due anni ormai che il partito del premier ungherese Viktorè sospeso dal Partito Popolare Europeo per violazioni dello stato di diritto in Ungheria. Ma non è sospeso dal gruppo del Ppe al Parlamento europeo, semplicemente perché il gruppo non contempla le sospensioni o espulsioni di un’intera delegazione nazionale. Ma da domani la musica cambia: l’assemblea del gruppo approverà delle modifiche al regolamento interno tra cui anche la regola che prevede sospensioni collettive per determinate violazioni. L’iniziativa parte dall’eurodeputato austriaco Othmar Karas, vicepresidente del Parlamento europeo, uno dei più accaniti avversari dinel Ppe e anche uno dei più contrari all’ingresso eventuale della Lega nella famiglia dei Popolari europei. In questo senso, la mossa di domani, suggeriscono fonti del Ppe, va vista anche come una forma di ...