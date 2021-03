Il consiglio di Lega ribadisce: “Lazio-Torino si deve giocare oggi” (Di martedì 2 marzo 2021) Il consiglio di Lega di Serie A, riunito d’urgenza e appena conclusosi, ha confermato con una decisione presa all’unanimità “Lazio-Torino si deve giocare oggi”. Lo apprende l’ANSA. È del tutto evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Ildidi Serie A, riunito d’urgenza e appena conclusosi, ha confermato con una decisione presa all’unanimità “si”. Lo apprende l’ANSA. È del tutto evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

