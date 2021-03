Enrico Brignano e Flora Canto presto genitori bis | «Sarà un maschietto»

(Di martedì 2 marzo 2021) Sarà un maschio il secondogenito di Enrico Brignano e Flora Canto. A svelarlo, nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, è stata l’ex tronista, oggi attrice. «Sono emozionata perché raccontare di questo e della gioia di diventare mamma sicuramente mi fa commuovere. Adesso sento molto i movimenti, cosa che prima non sentivo, per cui ho un po’ più di consapevolezza. Sono emozionata, contenta e felice», ha detto la Canto piena di gioia.

Tra gli ultimi ospiti del salotto tv di Silvia Toffanin anche la bellissima Flora Canto, che da qualche settimana ha svelato di aspettare un altro figlio da. L'annuncio della seconda gravidanza risale a qualche settimana fa quando la Canto aveva affidato a Instagram la bella notizia in un periodo difficile come questo. 'Il nostro piccolo ...Nel cast: Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Luisa Ranieri,, Virginie Marsan, Vincenzo Crocitti e Maurizio Mattioli.L'attrice ha svelato il sesso del bebè che aspetta dal compagno e l'emozione non potrebbe essere più grande. La più felice è la primogenita Martina, che non vede l'ora di diventare una sorella maggior ...La vita è una cosa meravigliosa film in onda stasera su Canale 5 martedì 2 marzo 2021. Trama, cast, trailer. Dove in streaming online, replica ...