Dayane Mello, la vincitrice morale di questo Grande Fratello Vip 5 (Di martedì 2 marzo 2021) Dayane Mello non è arrivata sul podio di questo Grande Fratello Vip 5 ma ne è stata la protagonista indiscussa, entrando nel cuore del pubblico mondiale Mai banale nelle scelte, sempre presente, la creatrice del 90% delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip. Siamo onesti, senza Dayane Mello non sarebbe stata l’edizione più discussa del programma. Classe 89’, Dayane Cristina Mello inizia la sua carriera da modella alla sola età di 16 anni; carriera che la porterà nel 2014 in Italia. Selezionata per le campagne pubblicitarie di noti brand internazionali come L’Oreal, Breil, Yamamay e Intimissimi; ha inoltre partecipato ad alcuni videoclip musicali dei rapper Will.I.Am ed Emis ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021)non è arrivata sul podio diVip 5 ma ne è stata la protagonista indiscussa, entrando nel cuore del pubblico mondiale Mai banale nelle scelte, sempre presente, la creatrice del 90% delle dinamiche diVip. Siamo onesti, senzanon sarebbe stata l’edizione più discussa del programma. Classe 89’,Cristinainizia la sua carriera da modella alla sola età di 16 anni; carriera che la porterà nel 2014 in Italia. Selezionata per le campagne pubblicitarie di noti brand internazionali come L’Oreal, Breil, Yamamay e Intimissimi; ha inoltre partecipato ad alcuni videoclip musicali dei rapper Will.I.Am ed Emis ...

fanpage : Caro #GFVip, non si scherza con i colori dell’arcobaleno. La tutela della fluttuante incoerenza di Dayane Mello è i… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - FFucsia : dayane mello e le sue fan??? - alemaddie : RT @dijonlover: Quattro cose: - Stefania terza - Stefania accompagna alla porta Dayane “vinco il mio GF quando Stefania se ne va” Cristi… -