Covid, è inversione di tendenza: sempre più giovani ricoverati, si torna in DAD? (Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante le misure restrittive messe in atto, il virus continua a diffondersi sempre più velocemente e, se inizialmente ha rappresentato un vero e proprio pericolo per le fasce d’età più avanzate e per i soggetti immunocompromessi, adesso l’incidenza della fascia dei giovani al di sotto dei 20 anni ha superato, già da gennaio, quella degli adulti. inversione di tendenza: il Covid si diffonde maggiormente fra i più giovani Solo nel mese di febbraio, l’incidenza di casi Covid-19 fra i giovani è aumentata moltissimo: in Toscana la percentuale di under 20 malati di coronavirus è salita al 24%, a Ferrara una ragazzina di 11 anni lotta da giorni tra la vita e la morte e non sarebbe l’unica nella medesima situazione.Il valore più alto è registrato tra i ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante le misure restrittive messe in atto, il virus continua a diffondersipiù velocemente e, se inizialmente ha rappresentato un vero e proprio pericolo per le fasce d’età più avanzate e per i soggetti immunocompromessi, adesso l’incidenza della fascia deial di sotto dei 20 anni ha superato, già da gennaio, quella degli adulti.di: ilsi diffonde maggiormente fra i piùSolo nel mese di febbraio, l’incidenza di casi-19 fra iè aumentata moltissimo: in Toscana la percentuale di under 20 malati di coronavirus è salita al 24%, a Ferrara una ragazzina di 11 anni lotta da giorni tra la vita e la morte e non sarebbe l’unica nella medesima situazione.Il valore più alto è registrato tra i ...

IoSecondo : @ilgiornale Bertolaso ha usato parole emblematiche: 'drastica inversione di rotta .. italiani apprezzeranno, anche… - Diego_Bruno80 : RT @QRepubblica: 'E' un cambio di passo totale, un'inversione totale di rotta. Credo che la lotta al Covid sia in buone mani.'@Bertolaso_Gu… - UBrignone : RT @QRepubblica: 'E' un cambio di passo totale, un'inversione totale di rotta. Credo che la lotta al Covid sia in buone mani.'@Bertolaso_Gu… - manu_etoile : RT @QRepubblica: 'E' un cambio di passo totale, un'inversione totale di rotta. Credo che la lotta al Covid sia in buone mani.'@Bertolaso_Gu… - ElisabettaFerr2 : RT @QRepubblica: 'E' un cambio di passo totale, un'inversione totale di rotta. Credo che la lotta al Covid sia in buone mani.'@Bertolaso_Gu… -