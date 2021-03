Come posso rimuovere l’odore di muffa dagli asciugamani? (Di martedì 2 marzo 2021) La biancheria per la casa è uno di quegli elementi che non possono assolutamente mancare e di cui abbiamo costantemente bisogno. Purtroppo però, con il continuo utilizzo, in particolar modo degli asciugamani da bagno, il tessuto tende a rovinarsi e con l’umidità che si accumula all’interno del bagno, ad emanare odori poco gradevoli. Questo accade soprattutto in quanto gli asciugamani sono creati appositamente con proprietà assorbenti, di contro però vanno ad attirare tutta l’umidità intorno a loro, oltre agli sgradevoli odori che emaneranno successivamente. Scopriamo insieme allora qualche trucco per riuscire a rimediare questo spiacevole problema. La prima cosa da fare è cercare di mantenere l’ambiente sempre abbastanza asciutto, evitando di accumulare umidità e cattivi odori. Ad esempio, quando usciamo dalla doccia, invece di ... Leggi su virali.video (Di martedì 2 marzo 2021) La biancheria per la casa è uno di quegli elementi che nonno assolutamente mancare e di cui abbiamo costantemente bisogno. Purtroppo però, con il continuo utilizzo, in particolar modo deglida bagno, il tessuto tende a rovinarsi e con l’umidità che si accumula all’interno del bagno, ad emanare odori poco gradevoli. Questo accade soprattutto in quanto glisono creati appositamente con proprietà assorbenti, di contro però vanno ad attirare tutta l’umidità intorno a loro, oltre agli sgradevoli odori che emaneranno successivamente. Scopriamo insieme allora qualche trucco per riuscire a rimediare questo spiacevole problema. La prima cosa da fare è cercare di mantenere l’ambiente sempre abbastanza asciutto, evitando di accumulare umidità e cattivi odori. Ad esempio, quando usciamo dalla doccia, invece di ...

borghi_claudio : @Covidioti Io la frustrazione la capisco più che bene. Anche se non ci arrivassi da solo ho una moglie che di mesti… - esaurita_ : RT @NoemiiP_: POSSO DIRLO? IL #tzvip È IL FANDOM MIGLIORE DI SEMPRE ICONICI COME POCHI ABBIAMO INTASATO MEDIASET RISCHIATO IL CARCERE PR… - Joseph22169053 : Come posso non adorarti, Roma, e non essermi mai sentito un estraneo per te Buongiorno Roma - calciofemminil2 : @stephanssmile Su Ig come ti chiami? Io sono girelliedelpierofanpage. Posso aggiungerti io, volendo - namko_ya : ho chiesto a mia madre se posso aiutarli in aziende, ora che non sto facendo nulla, E LEI MI STA TRATTANDO COME SE… -