BCE | Villeroy ipotizza uso flessibilità PEPP contro aumento rendimenti bond

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La BCE dovrà “normalizzare” la politica monetaria in caso di durevoledell’inflazione, ma non è ancora giunto il momento per una exit strategy, anzi il recente irrigidimento delle condizioni finanziarie dell’Eurosistema consiglia l’uso delper calmierare l’dei, non giustificato dai fondamentali. Lo ha affermato il Governatore della Banque de France, Francoisde Galhau, in merito al recentedel tasso d’inflazione ed all’impennata deideipropagatasi dagli USA. Il riferimento alla “normalizzazione” della politica monetaria era al lungo termine, agli “anni a venire”, non certo all’immediato, ed i recenti aumenti dei prezzi – ha spiegato – pur rappresentando “una buona notizia”, ...