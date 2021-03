Bambina di 9 anni picchiata a morte: la madre l’aveva portata da una “guaritrice” pensando fosse indemoniata (Di martedì 2 marzo 2021) È stata picchiata a morte mentre le stavano praticando un esorcismo. Siamo in Sri Lanka, nella cittadina di Delgoda, a nord est della capitale Colombo e la storia la riporta il New Straits Times quotidiano in lingua inglese pubblicato in Malesia e fondato nel 1845. La madre di una Bambina di 9 anni, convinta che la figlia fosse posseduta da uno spirito maligno, l’ha portata da una nota “guaritrice”, una sciamana molto conosciuta a Delgoda. La portavoce della polizia locale ha raccontato il rito: il corpo della bimba è stato cosparso di olio e poi la “guaritrice” ha cominciato a colpire con un bastone. La madre immobile, muta. Dopo diverse percosse, la Bambina è collassata. Solo allora è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) È statamentre le stavano praticando un esorcismo. Siamo in Sri Lanka, nella cittadina di Delgoda, a nord est della capitale Colombo e la storia la riporta il New Straits Times quotidiano in lingua inglese pubblicato in Malesia e fondato nel 1845. Ladi unadi 9, convinta che la figliaposseduta da uno spirito maligno, l’hada una nota “”, una sciamana molto conosciuta a Delgoda. La portavoce della polizia locale ha raccontato il rito: il corpo della bimba è stato cosparso di olio e poi la “” ha cominciato a colpire con un bastone. Laimmobile, muta. Dopo diverse percosse, laè collassata. Solo allora è stata ...

fanpage : Bimba di 11 anni intubata per Covid a Bologna, il pediatra: “Sta male, forse c’è patologia cronica” - SkyTG24 : Covid Bologna, bambina di 11 anni in gravi condizioni: è intubata - Corriere : Bologna, bambina intubata a 11 anni: è la paziente più giovane (e non aveva altre malattie) - FQMagazineit : Bambina di 9 anni picchiata a morte: la madre l’aveva portata da una “guaritrice” pensando fosse indemoniata - _Maggieb_b : Non io che piango per dei braccialetti di una bambina di 6 anni #mellos #exrosmello #prelemi -