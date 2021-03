Arisa, Potevi fare di più: testo della canzone (Di martedì 2 marzo 2021) Arisa è lo pseudonimo di Rosalba Pippa ed è una delle cantanti di Sanremo 2021. Ha vinto SanremoLab nel 2008 ed ha raggiunto il suo successo con Sincerità nel 2009 proprio a Sanremo. Arisa è nata il 20 Agosto del 1982 ed oggi ha 38 anni. La sua città natale è Genova ed ha iniziato a lavorare nel campo della musica nel 2008. Potevi fare di più: testo Lasciarsi adesso non fa più male non è importante Cosa ci importa di quello che può dire la gente L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte Te lo ricordi anche tu Ci sono troppi rancori che ci fanno star male Mi sono messa in disparte sola col mio dolore Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore Potevamo fare di più A che serve cercare se non vuoi più trovare A che serve volare se puoi solo cadere A che serve ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)è lo pseudonimo di Rosalba Pippa ed è una delle cantanti di Sanremo 2021. Ha vinto SanremoLab nel 2008 ed ha raggiunto il suo successo con Sincerità nel 2009 proprio a Sanremo.è nata il 20 Agosto del 1982 ed oggi ha 38 anni. La sua città natale è Genova ed ha iniziato a lavorare nel campomusica nel 2008.di più:Lasciarsi adesso non fa più male non è importante Cosa ci importa di quello che può dire la gente L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte Te lo ricordi anche tu Ci sono troppi rancori che ci fanno star male Mi sono messa in disparte sola col mio dolore Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore Potevamodi più A che serve cercare se non vuoi più trovare A che serve volare se puoi solo cadere A che serve ...

