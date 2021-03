Appalti | applicare la direttiva Ue risolve tutti i problemi? Ecco cosa prevede su subappalto | affidamento diretto e ' modello Genova'

(Di martedì 2 marzo 2021) Ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Giulio Delfino , fondatore della società specializzata Progetto ... che consente di non pubblicare i bandi in Gazzetta ufficiale. Su quali criteri si baserebbe l'...

direttamente le direttive europee aiuterebbe davvero a velocizzare le gare ma soprattutto ...tra Matteo Salvini e Andrea Orlando sull' opportunità di cancellare o sospendere il Codice......direttamente le direttive europee , scavalcando così il Codice , almeno per le opere ...dicendo che 'anche il Pd (col sindaco di Firenze) chiede di cancellare il codice degliper ...Applicare direttamente le direttive europee aiuterebbe davvero a velocizzare le gare ma soprattutto l’effettiva apertura dei cantieri? Il botta e risposta tra Matteo Salvini e Andrea Orlando sull’oppo ...Il modello Genova si arricchisce di un'altra esperienza unica (per ora) in Italia: ha infatti tagliato il traguardo il dibattito pubblico attuativo dell'articolo 115 del codice appalti (e del decreto ...