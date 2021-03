Un dottore per 1.351 veneti: sindacati scoprono le falle nel sistema sanitario (Di lunedì 1 marzo 2021) VENEZIA – Medici di medicina generale insufficienti, assistenza domiciliare integrata inadeguata ai casi più complessi, pochi posti letto nelle strutture intermedie. Non sono poche le severe criticità del settore sociosanitario veneto rilevate dalla ricerca commissionata a Ires (Istituto di ricerche economiche e sociali) da Cgil, Spi-Cgil e Fp-Cgil del Veneto, curata da Barbara Bonvento con la collaborazione di Manuela Nicoletti e la supervisione scientifica di Vincenzo Rebba, presentata oggi dalla sede del sindacato in via Peschiera a Mestre. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) VENEZIA – Medici di medicina generale insufficienti, assistenza domiciliare integrata inadeguata ai casi più complessi, pochi posti letto nelle strutture intermedie. Non sono poche le severe criticità del settore sociosanitario veneto rilevate dalla ricerca commissionata a Ires (Istituto di ricerche economiche e sociali) da Cgil, Spi-Cgil e Fp-Cgil del Veneto, curata da Barbara Bonvento con la collaborazione di Manuela Nicoletti e la supervisione scientifica di Vincenzo Rebba, presentata oggi dalla sede del sindacato in via Peschiera a Mestre.

Torepuglisi : @ricpuglisi In merito alla sostituzione di Arcuri, non è per difenderlo, non posso giudicare il suo operato, non… - Paolo19954066 : @AStramezzi Dottore complimenti e grazie per tutto quello che sta facendo ?? - Severin23001904 : Ho organizzato una visita dal mio dottore più tardi, piccola, per spiegarti esattamente perché come ti senti è norm… - AdoroilGenio : ADORO IL GENIO - ER Uno studia, si applica, si rompe la schiena per fare #esperienza sul campo e poi...… - FNOMCeO : RT @dottoremaevero: #DMEVC Dottore, ma è vero che non ci sono #farmaci per #COVID19? No, alcuni farmaci alleviano i #sintomi e molti studi… -